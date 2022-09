Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Ellingsen - Verkehrsunfall

Möhnesee (ots)

Am Sonntag, 4. September, kam es gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 688. Ein 21-jähriger Autofahrer aus Unna fuhr in Richtung der Ortschaft Neuengeseker Heide und kam in Höhe der Straße Hackeloh in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw landete im Straßengraben und musste abgeschleppt werden. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein örtliches Krankenhaus gebracht.(dk)

