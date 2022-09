Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Einbrüche und ein versuchter Einbruch in der Soester Innenstadt

Soest (ots)

In der Nacht vom 02.09.2022 auf den 03.09.2022 kam es zu zwei vollendeten Einbrüchen und einem versuchten Einbruch in Geschäftslokale der Soester Innenstadt. In einem Eiscafé und einem Hörgerätegeschäft drangen unbekannte Täter ein und durchsuchten diese. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. An einem weiteren Ladenlokal, unmittelbar neben dem angegangenen Hörgerätegeschäft, versuchten der oder die unbekannten Täter die Tür aufzuhebeln, dies misslang. (aw)

