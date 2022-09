Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Junge Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Soest (ots)

Am Samstagvormittag ereignete sich im Kreuzungsbereich Deiringser Weg / Wisbyring ein Verkehrsunfall, bei dem ein 5-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Das Mädchen war gegen 09:50 Uhr als Radfahrerin zusammen mit seiner Mutter auf dem Deiringser Weg ortsauswärts unterwegs. Kurz vor der genannten Kreuzung überquerten die beiden die Fußgängerfurt, um auf die andere Straßenseite zu wechseln. Zur gleichen Zeit befuhr ein 83-jähriger Mann aus Soest mit seinem Mitsubishi den Wisbyring in Richtung Westenhellweg und bog an der Kreuzung nach rechts in den Deiringser Weg ab. Er übersah die beiden Radfahrer und kollidierte mit geringer Geschwindigkeit mit dem Fahrrad des Mädchens. Dieses stürzte zu Boden zu zog sich glücklicherweise nur leichte, oberflächliche Verletzungen zu. Das Kind wurde zur Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus gebracht.(sn)

