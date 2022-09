POL-SO: Soest - Täterfestnahme nach Wohnungseinbruch

Warstein (ots) - Der Brand eines Dachstuhles in einem Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Kamp-Straße in Belecke löste am Freitagnachmittag, gegen 13.00 Uhr, einen Großeinsatz der Feuerwehr Warstein und umliegender Feuerwehren aus. Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma hatten bei Arbeiten an dem Dachstuhl den Brand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Alle fünf Bewohner ...

mehr