POL-SO: Trickdiebstahl

Möhnesee (ots) - Am Mittwoch, 31. August, geriet in einer Feldflur in Stockum, zwischen dem Diebesweg und dem Radweg Kiepenkerlweg, ein Flurstück in Brand. Ursache war vermutlich eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe. Die Feuerwehr Möhnesee löschte das Feuer. Bitte werfen Sie keine Zigarettenstummel auf trockenen Wiesen- oder Waldflächen weg.(dk) Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Soest ...

mehr