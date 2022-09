Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch

Lippstadt (ots)

Am Donnerstagmittag, kam es in der Zeit von 12.40 Uhr bis 12.50 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Siechenkamp. Bislang unbekannte Täter schlugen die Scheibe einer auf der Rückseite des Hauses gelegenen Glastür ein und verschafften sich Zutritt zum Haus. Der 52-jährige Eigentümer, der sich zur Tatzeit im Kellergeschoss befand, wurde durch ein Klirren aufmerksam. Als er dem Geräusch nachging, stellte er fest, dass die Räumlichkeiten durchsucht wurden. Die Täter entwendeten Schmuck und hochwertige elektronische Geräte. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941 91000 zu melden.(dk)

