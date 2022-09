POL-SO: Geschwindigkeitskontrollen

Lippetal-Herzfeld (ots) - Am Donnerstag, um 04:05 Uhr, kam es am Höntruper Weg zu einem Unfall. Ein 51-jähriger Mann aus Lippetal war mit seiner Yamaha in Richtung Liesborn unterwegs. Etwa 50 Meter hinter der Einmündung des Uelentruper Wegs standen vier Rehe auf der der Fahrbahn. Um eine Kollision zu vermeiden bremste der Motorradfahrer stark ab. Dabei verlor er die Gewalt über seine Maschine, stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde zu einer Kontrolluntersuchung in ...

