POL-SO: Lippetal-Lippborg - drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt - eine davon schwer

Lippetal (ots)

Am Donnerstagnachmittag (01.09.), gegen 15.50 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Hauptweg / Ebbeckeweg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwer und zwei weitere Pkw-Fahrerinnen leicht verletzt wurden.

Eine 56-jährige Frau aus Lippetal befuhr mit ihrem Pkw Opel Mokka den Lütke-Uentrop-Weg in Richtung Süden und übersah beim Überqueren der L845 (Hauptweg) die bevorrechtigte 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Beckum, die mit ihrem Peugeot die L845 in Richtung Osten (Beckum) fahren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der Frau aus Beckum gegen eine 76-jährige Radfahrerin aus Welver geschleudert, die mit ihrem Rad den Hauptweg in Richtung Hamm-Uentrop befuhr. Alle drei am Unfall beteiligten Frauen wurden bei der Kollision verletzt. Sie wurden zur stationären Behandlung in Krankenhäusern aufgenommen. Die Radfahrerin wurde mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik geflogen. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden die beiden Pkw und das Fahrrad sichergestellt. Zudem wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben, um die näheren Umstände des Unfallherganges zu klären. Der entstandene Sachschaden ist erheblich und wird auf mindestens 30.000 EUR geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste der Kreuzungsbereich bis ca. 21.30 Uhr komplett gesperrt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Werl, Telefon 02922 - 9100 0 oder der Polizei in Soest, Telefon 02921 - 9100 0, in Verbindung zu setzen. (hn)

