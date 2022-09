Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrerin verletzt

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch, um 11:20 Uhr, kam es auf der Woldemei zu einem Unfall. Eine 83-jährige Frau aus Lippstadt war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Bahnhof unterwegs. Ein 59-jähriger Mann aus Lippstadt befuhr die Straße Klusetor. An der Einmündung auf die Woldemei beabsichtigte er diese zu überqueren. Dabei übersah er die von rechts kommende Radfahrerin. Er bremste stark ab und kam vor der Frau zum Stehen. Die Seniorin stürzte ohne Berührung des Pkw unbehelmt zu Boden. Dabei wurde sie leicht verletzt. (lü)

