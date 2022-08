Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Aktion "BE-Checked"

Lippstadt (ots)

Am Montag, 29. August, stand bei einem Sondereinsatz der Polizei in Lippstadt die Bekämpfung von Fahrrad- und Pedelecunfällen sowie die Bekämpfung von Fahrraddiebstählen im Fokus. In der Zeit von 6 Uhr bis um 14 Uhr kontrollierten die Beamten in Höhe des Evangelischen Gymnasiums an der Beckumer Straße zahlreiche Fahrräder. Insgesamt konnten 31 Verstöße geahndet werden, bei denen ein Fehlverhalten der Radfahrer festgestellt wurden. Ebenso wurden sieben Verstöße von Fahrzeugführern geahndet, die sich Radfahrern gegenüber falsch verhielten. Außerdem wurden zahlreiche Fahrräder auf Diebstahlsmerkmale im Stadtgebiet überprüft. Von Passanten wurde der Einsatz positiv begrüßt.(dk)

