POL-SO: Pedelec entwendet

Lippstadt (ots) - Am Dienstag, um 15:20 Uhr, kam es an der Einmündung der Juchaczstraße auf die Wiedenbrücker Straße zu einem Unfall. Ein 56-jähriger Mann aus Lippstadt war mit seinem Fahrrad stadteinwärts unterwegs. Dazu benutzte er verkehrswidrig den linksseitigen Radweg. An der Einmündung kollidierte das Rad mit dem Suzuki einer 59-jährigen Frau aus Lippstadt. Diese stand an der Einmündung und beabsichtigte ...

mehr