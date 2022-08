Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auf der falschen Straßenseite

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, um 15:20 Uhr, kam es an der Einmündung der Juchaczstraße auf die Wiedenbrücker Straße zu einem Unfall. Ein 56-jähriger Mann aus Lippstadt war mit seinem Fahrrad stadteinwärts unterwegs. Dazu benutzte er verkehrswidrig den linksseitigen Radweg. An der Einmündung kollidierte das Rad mit dem Suzuki einer 59-jährigen Frau aus Lippstadt. Diese stand an der Einmündung und beabsichtigte nach rechts in die Wiedenbrücker Straße abzubiegen. Durch die Kollision wurde der Radfahrer leicht verletzt. An dem Pkw entstand leichter Sachschaden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell