POL-SO: Radfahrer schwer verletzt

Lippetal (ots) - Am Montagnachmittag kam es im Raum Lippetal wieder zu betrügerischen Anrufen. Am Telefon meldete sich ein Polizeioberkommissiar Neumann, der den angerufenen Senioren erzählte, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. Der angebliche Polizist versuchte weiter, die Angerufenen in ein Gespräch zu verwickeln, um letztendlich an die Kontodaten samt persönlicher Daten der Senioren zu ...

