In der Nacht von Samstag (30.04.) auf Sonntag (01.05.) beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge auf einem Parkplatz am Heiligenhafener Binnensee. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zur Aufklärung des Tatgeschehens sucht die Polizei Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden in der Nacht zum 1. Mai in der Straße Am Strande mindestens fünf PKW unterschiedlichster Fabrikate beschädigt. Die Fahrzeuge parkten auf dem Binnenseeparkplatz, etwa in Höhe des dortigen Lebensmittelmarktes. Gegen 00:30 Uhr überraschte eine Fahrzeughalterin mehrere Jugendliche dabei, wie diese die Außenspiegel abtraten. Die Jugendgruppe entfernte sich anschließend unerkannt.

Die sofort alarmierten Einsatzkräfte konnten die Gruppe trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht antreffen.

Durch die Polizei in Heiligenhafen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigungen eingeleitet. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die in der Zeit zwischen 00:15 Uhr und 01:30 Uhr eine aus Jungen und Mädchen bestehende Jugendgruppe, die mit lauter Musik im Bereich Am Strande sowie dem nahegelegenen Supermarkt unterwegs war, beobachtet haben oder Angaben zu deren Identität machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 04362-50370 oder per E-Mail an Heiligenhafen.PR@polizei.landsh.de entgegengenommen.

