Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Neustadt in Holstein

Tote Person in Wassergraben entdeckt

Lübeck (ots)

Bereits am Montagnachmittag, 25.04.2022, wurde bei Neustadt/Holstein in einem Entwässerungsgraben am Rande einer Koppel ein männlicher Leichnam entdeckt. Die Kriminalpolizei in Neustadt/Holstein hat die Ermittlungen zur Todesursache und der Identität aufgenommen.

Gegen 14.40 Uhr meldete ein Landwirt bei der Polizei einen männlichen Leichnam im Bereich des Kremper Weges. Die Identität des Mannes, der in einem Entwässerungsgraben lag, konnte bislang noch nicht abschließend geklärt werden, ebenso die Umstände seines Todes.

Zur Klärung der Todesursache wurde der Leichnam beschlagnahmt und auf Anordnung des Ermittlungsrichters am Amtsgericht Lübeck obduziert. Die Leichenöffnung am Institut für Rechtsmedizin in Lübeck hat keine Klärung der Todesursache erbringen können. Derzeit führt die Kriminalpolizei in Neustadt/Holstein Ermittlungen zur Identität des Toten.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Christoph Münzel, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

