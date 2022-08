POL-SO: Diebstahl an Pkw

Werl (ots) - Am 24. August, um 21 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Hedwig-Dransfeld-Straße. Ein 73-jähriger Autofahrer aus Werl fuhr in Richtung der Soester Straße. In Höhe der Zufahrt zum Rathausparkplatz torkelte ein Fußgänger auf die Fahrbahn und wurde von dem Pkw des 73-Jährigen erfasst. Der bislang unbekannte Fußgänger kam zu Fall. Nach der Kollision entfernte dieser sich augenscheinlich unverletzt ...

