POL-SO: Einbruch

Lippetal (ots) - Am Sonntagabend, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Hultroper Straße. Gegen 21.30 Uhr, fuhr ein 76-jähriger Mann mit seinem Mofa in Fahrtrichtung Soest. In Höhe der Straße Am Stahlberg, wurde der Herner von einem schwarzen Pkw überholt. Dabei drängte der Pkw den 76-Jährigen aufgrund des geringen Abstandes an den rechten Fahrbahnrand. Der Mofafahrer kollidierte mit dem erhöhten Bordstein und ...

