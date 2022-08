Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Oestinghausen - Unfallflucht

Lippetal (ots)

Am Sonntagabend, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Hultroper Straße. Gegen 21.30 Uhr, fuhr ein 76-jähriger Mann mit seinem Mofa in Fahrtrichtung Soest. In Höhe der Straße Am Stahlberg, wurde der Herner von einem schwarzen Pkw überholt. Dabei drängte der Pkw den 76-Jährigen aufgrund des geringen Abstandes an den rechten Fahrbahnrand. Der Mofafahrer kollidierte mit dem erhöhten Bordstein und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen des Unfalles zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921 91000 zu melden.(dk)

