POL-SO: Urgestein der Polizeileitstelle

Am Freitag wurde Polizeihauptkommissar Albert Steimann aus Erwitte in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Der zweifache Familienvater hatte 1978 seine Ausbildung bei der Polizei begonnen. Sein erster Weg führte ihn zur Bereitschaftspolizei. Nach einem sechsjährigen Stopp in Wuppertal, kam Steimann 1989 zur Kreispolizeibehörde Soest und versah zunächst Streifendienst auf der Lippstädter Wache. Seit 1993 war er fester Bestandteil der Polizeileitstelle in Soest. In fast 29 Jahren half er dort so manchem Bürger am Telefon weiter und organisierte polizeiliche Einsätze. Polizeidirektor Thomas Link verabschiedete den "Neu-Pensionär" nun in seinen nächsten Lebensabschnitt. Dazu gratulierten auch Personalrat Udo Jeschke und der Chef der Leitstelle Stefan Stracke. (lü)

