Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Radfahrer bei Kollision mit Pkw verletzt

Soest (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 09.20 Uhr, befuhr eine 57 Jahre alte Frau aus Werl mit einem Pkw der Marke Nissan die Bahnhofstraße. Beim Einfahren in den Kreisverkehr missachtete sie die Vorfahrt eines 56 Jahre alten Radfahrers aus Hamm. Im Kreisverkehr kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Radfahrer kam dabei zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst übernahm die Versorgung des Verletzten vor Ort und transportierte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der Pkw wurde leicht und das Fahrrad schwer beschädigt. (AG)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell