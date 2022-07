POL-PDNW: Seit mehreren Jahren...

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Neustadt/Weinstraße (ots)

....in der Bundesrepublik Deutschland ordnungsbehördlich gemeldet ist ein 66-Jähriger Mann aus Speyer, welcher am 02.07.2022 um 08:30 Uhr mit seinem Fahrzeug mit ausländischer Zulassung in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Aufgrund dieser Tatsache hätte der Speyerer sein Fahrzeug ummelden müsse. Da er dies versäumte muss er sich nun in Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz, sowie gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

