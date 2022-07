Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Grünstadt OT Sausenheim) - Diebstahl und Sachbeschädigung, Täter beleidigt Polizeibeamte

Grünstadt (ots)

Am Sonntag, 03.07.2022 wurden gegen 02:00 Uhr mehrere Personen in Grünstadt OT Sausenheim gemeldet, welche laut Mitteiler Verkehrsschilder beschädigt hätten. In Tatortnähe konnten zwei der Personen festgestellt werden. Eine Person hielt hierbei ein Blinklicht in der Hand, welches zuvor von einer Warnbarke abgerissen wurde. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahl und Sachbeschädigung eingeleitet. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurden die Polizeibeamten durch einen der Täter beleidigt, weshalb gegen diesen ein weiteres Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet wurde.

