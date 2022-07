POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim Drogenfahrt ohne Fahrerlaubnis - Sozius ohne Ausdauer versucht sich an Flucht

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Am Abend des 02.07.2022 entdeckte eine Streife der Autobahnpolizei Ruchheim, beim Fahrtrichtungswechsel auf der Tank- und Rastanlage Dannstadt der A61, einen mit zwei jungen Männern besetzten Roller (Kleinkraftrad), der den Beamten entgegenfuhr. Der Sozius trug keinen Helm weshalb die Streifenbesatzung das Fahrzeug einer Kontrolle unterziehen wollte. Nachdem der Fahrer des Rollers abgebremst hatte sprang der Sozius ab und floh durch ein Gebüsch auf einen angrenzenden Radweg. Der 42-jährige Polizeibeamte und Triathlet erreichte den Flüchtigen so schnell, dass dieser sofort die Flucht abbrach und sich ergab. Die 22-jährige Kollegin nahm sich derweil dem Fahrer des Kleinkraftrades an. Während der Kontrolle konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Urintest zeigte positiv auf mehrere Stoffgruppen an. Der Führerschein des Fahrers konnte jedoch nicht sichergestellt werden, da sich herausstellte, dass dieser gar keinen besaß. Dem Fahrer wurde anschließend auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Sozius konnte nach Feststellung seiner Identität aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden, gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

