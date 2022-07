POL-PDNW: (Großkarlbach/Freinsheim) Zeugen gesucht - Verkehrsunfallflucht nach Kollision im Begegnungsverkehr

Grünstadt (ots) - Im Stadtbereich Grünstadt kam es am 02.07.2022 gegen 19 Uhr zu einer Körperverletzung mit anschließender Ingewahrsamnahme des Täters. Eine Gruppe Jugendlicher geriet auf der Spiel- und Sportanlage in Grünstadt mit anderen Personen in Streit. Im Verlauf schlug der wesentlich ältere Täter dem 14-jährigen Jungen ins Gesicht. Nachdem eine Anzeige ...

mehr