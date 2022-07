Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verletzte Rollerfahrerin nach Verkehrsunfall

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bereits am 01.07.2022 um 15:11 Uhr kam es in der Straße "An der Eselshaut" in 67435 Neustadt/W.-Mußbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 65-jährigen Rollerfahrerin und einer ebenso alten PKW-Führerin. Die Rollerfahrerin fuhr mit ihrem Roller die Einbahnstraße in Fahrtrichtung Ortsausgang. Die PKW-Fahrerin fuhr zum gleichen Zeitpunkt vom rechten Fahrbahnrand los und übersah die Fahrerin des Rollers. Durch den Zusammenstoß kam die Rollerfahrerin zu Sturz und verletzte sich hierbei am Handgelenk und am Fuß. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 3000 Euro, die beiden Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell