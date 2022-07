Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Automatenaufbrüche im Stadtgebiet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 01.07.2022, 18:00 Uhr bis zum 02.07.2022, 15:30 Uhr, kam es zu insgesamt drei Aufbrüchen von Automaten an Tankstellen in 67433 Neustadt/W.. Durch unbekannte Täter wurde im Zeitraum vom 01.07.2022, 18:00 Uhr bis zum 02.07.2022, 07:30 Uhr an einer Tankstelle in der Chemnitzer Straße ein Staubsaugerautoamt aufgebrochen und die Geldkassette entwendet. Der zweite Fall ereignete sich am 02.07.2022 zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr ebenfalls an einer Tankstelle in der Landauer Straße. Hier wurden der Staubsaugerautomat, sowie der Automat zur Luftdruckkontrolle gewaltsam geöffnet. Ob aus diesen Autoamten etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei Neustadt/W. bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, welche zur Aufklärung der Taten dienen können unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell