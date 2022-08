Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Parsit - Fahrlässigkeit kennt keine Grenzen

Soest (ots)

Am Samstag, gegen 17.45 Uhr, wurde die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand in einem Waldstück im Bereich Bannerweg Übergang Soestweg gerufen. Hier hatten zwei Jugendliche in dem Waldstück mit einer Deo-Dose und einer Kerze hantiert. Dabei kam es zu einem offenen Feuer, das von der Feuerwehr gelöscht werden musste. Ein Ausbreiten des Feuers auf den Baum-Buschbestand konnte somit verhindert werden. Die beiden Jugendlichen, die sich zu Fuß vom Brandort entfernten, wurden noch von einer Zeugin gesehen. Eine Beschreibung liegt aber nicht vor. Mögliche weitere Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen in dem Zeitraum machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. Die Polizei leitete für das Herbeiführen einer Brandgefahr ein Strafverfahren in Form einer Strafanzeige ein. (AG)

