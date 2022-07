POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bendorf (ots) - Am 21.07.2022, gegen 17:00 Uhr, ereignete sich am Kreisverkehr in der Brauereistraße gegenüber des dortigen ALDI-Supermarktes ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW-Fahrer. Der Radfahrer bog aus dem Kreisverkehr in die Brauereistraße in Richtung der Tennissportanlagen ab. Hierbei fiel er mit seinem Fahrrad gegen den wartenden PKW an der Einfahrt zum Kreisverkehr. An dem PKW ...

mehr