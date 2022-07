Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Polizei sucht Zeugen nach Brandgeschehen

Simmern/Buch (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Montagabend, 18.07.2022, zu zwei Wohnhausbränden in der Ortschaft Buch. Die Polizei fragt jetzt in diesem Zusammenhang, wer im Vorfeld des Brandes Personen gesehen hat, die sich an oder auf dem unbewohnten Grundstück aufgehalten haben. Jede Beobachtung könnte wichtig sein. Polizei Simmern, Tel.: 06761-9210

