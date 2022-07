Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Neuerlicher Warnhinweis der Polizei Simmern

Simmern/Hunsrück (ots)

Aus aktuellem Anlass, nach Anruf eines "falschen Polizeibeamten" in avisierter Höhe von 80.000 EUR im Bereich der Verbandsgemeinde Kastellaun, sensibilisiert die Polizei nochmals eindringlich, nicht auf die aktuellen Betrugsmaschen per Telefonanrufe oder WhatsApp-Nachrichten hereinzufallen. In aller Regel werden im Rahmen der unverhofften Kontaktaufnahmen angebliche Gefahren- oder Schadensszenarien z.N. Angehörige vorgespielt und adäquate Geldbeträge oder Schmuck zur Klärung und Lösung der Situationen gefordert. Diese Szenarien sind bekannt unter den Namen: Enkeltrick, falsche Polizeibeamte, Anruf Europol etc. Wichtig: Offizielle Stellen und die Polizei werden niemals auf diese Weise an Bürgerinnen und Bürger herantreten. Es wird dringend geraten, auf keine der genannten Forderungen einzugehen und die Polizei immer zeitnah über solche Versuche zu informieren. Polizei Simmern 06761/921-0

