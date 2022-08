Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall

Rüthen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.35 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Autofahrer aus Rüthen die Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt. Er verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw, kam von der Fahrbahn ab und prallte vor eine Mauer. Da der Rüthener offensichtlich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell