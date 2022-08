Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Soest (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Sonntagmorgen, in ein Einfamilienhaus in der Leckgadumstraße einzubrechen. Gegen 06.30 Uhr wurde ein Hausbewohner auf ein verdächtiges Geräusch aufmerksam und sah eine Hand, die durch ein auf Kipp stehendes Fenster im Erdgeschoss griff. Zuvor hatte der Tatverdächtige bereits den Fensterladen beschädigt. Der Zeuge konnte den Einbrecher durch lautes Ansprechen vertreiben. Dieser flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung vom Tatort. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921 91000 zu melden.(dk)

