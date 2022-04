Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit vier beteiligten PKW bei Röbel im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Röbel/Müritz (ots)

Am 09.04.2022 gegen 13:00 Uhr ereignete sich auf der Röbeler Ortsumgehungsstraße ein Verkehrsunfall mit vier PKW. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 18jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW BMW die Straße in Richtung Warener Chaussee und geriet aus bislang ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden PKW Audi und anschließend mit einem ebenfalls entgegenkommenden VW Golf. Dabei riss das linke Vorderrad des BMW ab, und das Fahrzeug kam im linken Straßengraben zum Stehen. Der VW Golf stieß in der Folge mit einem entgegenkommenden Peugeot zusammen. Der Peugeot kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb dort im Straßengraben stehen. Eine 13jährige Mitfahrerin des PKW Audi erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Klinikum Waren transportiert. Der leichtverletzte Fahrzeugführer des VW Golf sowie die 18-jährige Beifahrerin des BMW wurden vor Ort ambulant behandelt. Der 59-jährige Fahrzeugführer des PKW Audi und der 42-jährige Fahrzeugführer des PKW Peugeot blieben unverletzt. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000,- Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Unfallursachenermittlung wurde über die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ein Unfallursachenermittler der DEKRA zum Einsatz gebracht. Der PKW BMW wurde sichergestellt. Die Ortsumgehungsstraße war für ca. vier Stunden in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Bei allen in diesem Unfall verwickelten Personen handelt es sich um deutsche Staatsbürger. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

