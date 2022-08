Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall unter Radfahrerinnen

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, 18:30 Uhr, kam es an der Wiedenbrücker Straße, in Höhe der Hausnummer 1 zu einem Unfall. Eine 69-jährige Frau aus Lippstadt war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs. Sie beabsichtigte nach rechts in eine Einfahrt abzubiegen. Eine hinter ihr fahrende, 60-jährige Frau aus dem Kreis Lippe, versuchte in diesem Augenblick mit ihrem Pedelec rechts zu überholen. Die beiden Räder kollidierten und die 69-Jährige Frau stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell