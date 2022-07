POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit verletzten Personen auf der B212 in Brake

Delmenhorst (ots) - Eine junge Frau wurde am Mittwoch, 13. Juli 2022, gegen 15:45 Uhr, in Wildeshausen Opfer eines Exhibitionisten. Sie war zu Fuß auf einem Weg an der Hunte unterwegs und traf auf einen Mann, der sich ihr gegenüber entblößte und mit der Stimulation seines Geschlechtsteils begann. Die 18-Jährige reagierte trotz des Schrecks geistesgegenwärtig und ...

