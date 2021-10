Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 18 Brände am Wochenende

Lüdenscheid/Neuenrade/Werdohl/Iserlohn (ots)

18 Feuer brannten am Wochenende im Märkischen Kreis - davon allein zwölf in Lüdenscheid. Fast immer war es Müll, der in Flammen stand, zweimal sollten Fahrzeuge in Brand gesetzt werden. Die Feuerwehr löschte die Brände. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftungen bzw. Sachbeschädigungen durch Feuer bzw. fahrlässigem Herbeiführen einer Brandgefahr.

Die Chronologie:

Freitag, 20.15Uhr: Im Glocken in Neuenrade brennt ein Abfallbehälter. Samstag, 19.07 Uhr: Flammen in der ehemaligen Realschule Bömberg in Iserlohn: Unbekannte haben Müll in Brand gesetzt. Samstag, 21.10 Uhr: Unterm Freihof 31 in Lüdenscheid brennt ein Altpapiercontainer. Samstag, 22.30 Uhr: An der Schumannstraße brennt ein Abfallcontainer. Zwei weitere Container werden beschädigt. Samstag, 22.30 Uhr: Auf dem Gelände der Firma Vossloh in Werdohl brennen Abfall-Container. Das Feuer beschädigt auch das Dach einer Firmenhalle. Samstag, 23.10 Uhr: Unterm Freihof 48 in Lüdenscheid wird versucht, ein Auto in Brand zu setzen. Der Wagen wird beschädigt. Sonntag, 0.40 Uhr: Am Danziger Weg in Lüdenscheid brennt ein Altpapiercontainer. Sonntag, 0.45 Uhr: Unterm Freihof in Lüdenscheid wird versucht, ein Auto in Brand zu setzen. Der Wagen wird beschädigt. Sonntag, 0.50 Uhr: An der Wefelshohler Straße brennt ein Altpapiercontainer. Sonntag, 1.07 Uhr: Auf dem Gelände der Firma Vossloh in #Werdohl brennt erneut ein Abfallcontainer. Sonntag, 1.54 Uhr: Brand an der Mozartstraße in Lüdenscheid. Sonntag, 2.27 Uhr Lüdenscheid Bergstadtgymnasium, Saarlandstraße/Memeler Weg. 2.41 Uhr: Schlittenbacher Straße, Feuer im Altpapiercontainer. 3.04 Uhr: Nattenberg, Talstraße: Vier Container brennen. 3.40 Uhr Berliner Straße: Ein Feuer im Altkleidercontainer beschädigt auch das Mauerwerk nebenan. 4.28 Uhr: Breitenfeld/Am Weiten Blick: Am Waldrand brennen ein Container und ein Wanderschild 4.40 Uhr: Auf einem Garagenhof am Danziger Weg brennt eine Mülltonne. 5.27 Uhr: In einer Wohnung an der Winkhauser Straße brennt das Essen auf dem Herd. Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise an die örtliche Polizeiwache (Lüdenscheid: 9099-0, Werdohl: 9399-0, Iserlohn: 9199-0). (cris)

