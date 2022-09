Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Das läppert sich

Kreis Soest (ots)

Führerschein ~ 40 Euro, Personalausweis ~ 38 Euro, Reisepass ~ 60 Euro, EC-Karte ~ 10 Euro, Kreditkarte ~10 Euro und so weiter und so fort. Der Verlust eines Portemonnaies mit entsprechendem Inhalt ist teuer und vor allem Zeitaufwendig. Fotos machen, Behördengänge, Telefonate, E-Mails, Scherereien und noch mehr. Das alles riskiert man, wenn die Börse bei einem Einkauf nicht richtig beaufsichtigt wird. Bis Ende Juli diesen Jahres mussten schon 197 Bürgerinnen und Bürger all diese Sachen neu besorgen - mit großem finanziellem und zeitlichem Aufwand. Werktäglich werden, meist in Supermärkten, Portemonnaies aus Handtaschen, Einkaufswagen oder Rollatoren entwendet. Oftmals werden die Besitzer dabei von einem Täter kurz abgelenkt während ein zweiter Dieb unbemerkt die Börse entwendet. Das böse Erwachen findet dann meist an der Kasse statt. Wenn dann auch noch die EC-Karten-PIN im Portemonnaie war, wird es nochmals teurer. Die Experten der Polizei sind der Meinung: "Das muss nicht sein! Bewahren Sie ihre Börse immer am Körper auf und lassen Sie sie niemals unbeaufsichtigt. Ein Portemonnaie in der offenen Einkaufstasche ist für skrupellose Taschendiebe eine Einladung. Machen Sie es den Tätern schwer - es geht um ihr Geld und ihre Zeit!" Leider sind die Meisten so gestrickt, dass sie erst Opfer werden müssen, um anschließend Vorsicht walten zu lassen. (lü)

