Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Lippetal (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag war eine 39-jährige Frau aus Soest mit ihrem Fahrzeug gegen 02.10 Uhr in Oestinghausen auf der Hultroper Straße in Richtung Soest unterwegs. Aufgrund einer erheblichen Alkoholisierung benutze sie im Kreisverkehr am südlichen Ortsausgang jedoch nicht den vorgesehenen Fahrweg, sondern fuhr geradeaus auf die baulich erhöhte Verkehrsinsel und beschädigte dort einen Fahnenmast. Der benutze VW Polo wurde bei dieser Aktion stark beschädigt und dürfte mit diversen Karosserieschäden und Achsbruch als schrottreif anzusehen sein. Die Soesterin wurde durch das Unfallgeschehen nur leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei ordnete eine Blutprobenentnahme an, stelle den Führerschein der Frau sicher und leitete ein Strafverfahren ein. (sn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell