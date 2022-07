Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. Rottweil) Einbrecher stehlen Geldkassette aus Wohnung

Deißlingen (ots)

Während ein Pärchen in den letzten Tagen im Urlaub war, ist ein unbekannter Dieb in die Erdgeschosswohnung der beiden in der Bahnhofstraße eingebrochen. Er hat das Schlafzimmer durchwühlt und eine aufgefundene Geldkassette mit Bargeld mitgehen lassen. Wenn genau die Tat stattfand, ist noch unklar. Als das Paar in der Nacht zum Montag wieder in ihre Wohnung zurückkehrte, bemerkten sie den Einbruch und meldete diesen der Polizei. Die Kriminalpolizei hat am Montag Spuren gesichert. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl nimmt die Polizei Rottweil unter 07414770 entgegen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich durch richtiges Verhalten und geeignete Sicherungstechnik gerade in der Urlaubszeit Einbrüche verhindern lassen. Informationen hierzu gibt es im Internet auf den Präventionsseiten der Polizei oder auf www.k-einbruch.de. Die Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Konstanz ist unter 07461 941150 erreichbar.

