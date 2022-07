Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Autofahrer flüchtet mit E-Auto vor Polizei (2.7.2022)

Sulz (ots)

Ein Autofahrer ist in der Nacht zum Samstag vor der Polizei geflüchtet. Mit seinem ausgeliehenen Elektromietwagen raste er mit weit überhöhter Geschwindigkeit durch Ortschaften und über Feldwege. Der Grund für die Flucht: Der Fahrer keinen Führerschein und war mit Haftbefehl gesucht. Einer Streife der Polizei Oberndorf war gegen 1.15 Uhr in der Innenstadt das VW-Elektroauto mit Calwer Nummer aufgefallen, als es recht zügig durch die Stadt fuhr. Als der Fahrer den Streifenwagen sah, erhöhte er nochmals seine Geschwindigkeit und raste über die Holzhauser Straße davon. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf und hatten erhebliche Mühe, dem VW ID4 zu folgen. Teilweise wurden Geschwindigkeiten von deutlich über 100 km/h, auch innerhalb einer 40 km/h-Zone, erreicht. Ebenso schnell ging es über Feldwege und teilweise Wiesen und Felder bis nach Fischingen, wo der Autofahrer mit zusätzlich alarmierten Polizeistreifen in der "Alten Glatter Straße" gestellt werden konnte. Der 29-jährige Fahrer ließ sich widerstandslos festnehmen. Er hatte keinen Führerschein und gegen ihn lag auch ein Haftbefehl vor. Die Beamten nahmen den Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, fest. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurden durch die Flucht keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der Flüchtige muss nun mit zusätzlichen Anzeigen rechnen. Der Mietwagen, an dem sich ein Reifen von der Felge gelöst hatte, wurde leicht beschädigt und abgeschleppt.

