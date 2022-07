Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald) Beim Abbiegen bevorrechtigtes Auto übersehen - 10.000 Euro Schaden

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Zu einem Abbiegeunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist es am späten Sonntagvormittag an der Einmündung der Kreisstraße 5723 auf die Landesstraße 177 bei Königsfeld gekommen. Ein 23-Jähriger war gegen 11.15 Uhr mit einem Suzuki SX4 auf der K 5723 unterwegs und wollt an der Einmündung zur bevorrechtigten L 177 nach links in Richtung Königsfeld abbiegen. Hierbei achtete der junge Mann nicht auf einen Audi A3, dessen 25-jähriger Fahrer sich auf der L 177 aus Richtung Schoren der Einmündung näherte. Bei einer folgenden Kollision der beiden Autos wurden keine Personen verletzt.

