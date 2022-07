Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Gegen geparktes Auto gefahren und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend, in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 22.30 Uhr, ist ein Unbekannter im Allmendgässle gegen einen dort geparkten Skoda Citigo gefahren. Ohne sich weiter um den dabei an der rechten, hinteren Fahrzeugtür des Skodas angerichteten Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) entgegen.

