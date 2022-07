POL-KN: (Hüfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots) - Am Sonntagabend, in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 22.30 Uhr, ist ein Unbekannter im Allmendgässle gegen einen dort geparkten Skoda Citigo gefahren. Ohne sich weiter um den dabei an der rechten, hinteren Fahrzeugtür des Skodas angerichteten Sachschaden in Höhe von ...

mehr