Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall in der Wingst - Verursacher flüchtet ++++ Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Cuxhaven (ots)

Wingst. Am Dienstagvormittag (29.03.2022) kam es gegen 10:45 Uhr in der Straße "Auefeld" in der Wingst zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 25-jähre Frau aus Odisheim fuhr hierbei in ihrem grauen VW Polo zusammen mit ihren beiden Kleinkindern in Richtung Wingst. Hier kam ihr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich mit einem schwarzen PKW, auf ihrer Fahrbahnseite entgegen, sodass Sie nach rechts ausweichen musste. Sie kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Durch den Unfall wurden die Frau und ihre beiden Kinder schwer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursachen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hemmoor (Telefon 04771 6070) zu melden.

++++

Cuxhaven. Am Dienstagmorgen (29.03.2022) kam es gegen 07:50 Uhr an der Kreuzung Osterende und Cuxhavener Straße in Cuxhaven-Lüdingworth zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 19-jähriger Odisheimer missachtete hierbei die Vorfahrt eines 38-jährigen Cuxhaveners. Durch den Unfall verletzten sich die beiden Männer und eine 18-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers leicht. Alle Personen wurden in ein Krankenhaus verbracht. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell