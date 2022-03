Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Motorradfahrerin leicht verletzt ++++ Gefährliches Überholmanöver

Cuxhaven (ots)

Stotel. In der innerörtlichen Burgstraße in Stotel hatte sich am Samstag (26.03.2022) in Richtung L135 ein Stau gebildet. Grund hierfür war die Sperrung der A27 in Richtung Bremen nach einem schweren Verkehrsunfall (wir berichteten). Gegen 16:45 Uhr beabsichtigte ein 67-Jähriger aus Loxstedt mit einem VW Polo von der Gartenstraße nach links in die Burgstraße, Richtung Autobahn, einzubiegen. Durch die Fahrzeugschlange war seine Sicht stark eingeschränkt, sodass er das von rechts kommende, bevorrechtigte Motorrad einer 36-Jährigen aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste übersah. Die Zweiradfahrerin konnte einen Zusammenstoß mit dem Pkw verhindern, kam aber mit ihrer Yamaha beim Ausweichmanöver gegen den Bordstein und hierdurch zu Fall. Sie verletzte sich hierbei glücklicherweise nur leicht. Der Schaden am Motorrad blieb gering.

Geestland. Am Samstagnachmittag (26.03.2022) kam es gegen 15:45 Uhr zu einem gefährlichen Überholmanöver in der Neuenwalder Straße. In einer Kurve überholte ein 52-jähriger Geestländer mit seinem Pkw ein Treckergespann, obwohl er den weiteren Straßenverlauf nicht einsehen konnte. Eine entgegenkommende 51-jährige Geestländerin konnte einen Zusammenstoß nur durch eine sofort eingeleitete Vollbremsung verhindern, anschließend setzte der Überholer seine Fahrt unbeirrt fort. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

