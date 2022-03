Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldung des Polizeikommissariats Schiffdorf

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Hagen. Motorrad und Kettensägen aus Garage entwendet

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Freitag auf Samstag (25./26.03.2022) in eine Garage in Dorfhagen ein. Es wurde ein Motorrad der Marke TM Racing in blau (Lichtbild im Anhang) und drei Kettensägen der Marke Stihl entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Schiffdorf unter Tel.: 04706-9480 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell