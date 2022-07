Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim Öfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Vom Trittbrett eines Traktors abgerutscht - 18-Jähriger zieht sich erhebliche Verletzungen zu

Bad Dürrheim Öfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Ein 18-Jähriger hat sich am späten Samstagnachmittag auf dem Eckweg am Ortsrand Öfingen im Zusammenhang mit einem Traktor erhebliche Fußverletzungen zugezogen und ist daraufhin mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Der 18-Jährige war gegen 17.45 Uhr zusammen mit einer Gruppe Kinder und Jugendlicher zu Fuß auf dem asphaltierten Feldweg in der Verlängerung des Eckweges unterwegs. Zur gleichen Zeit näherte sich der Gruppe ein Bekannter des 18-Jährigen mit einem Traktor. Um ein Stück mit dem Traktor mitzufahren, wollte der junge Mann über das seitliche Trittbrett auf den mit etwa Schrittgeschwindigkeit fahrenden Traktor aufspringen. Hierbei rutschte der 18-Jährige ab und geriet mit beiden Beinen unter das rechte Hinterrad der landwirtschaftlichen Zugmaschine. Bei dem Unfall zog sich der junge Mann an beiden Füßen Frakturen zu und wurde nach einer Erstbehandlung durch die eintreffenden Rettungskräfte mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum geflogen.

