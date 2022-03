Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 30. März 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Sickte / Salzdahlum: erneut Baumaschinen entwendet

Montag, 28.03.2022, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 29.03.2022

Erneut entwendeten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagfrüh zwei Rüttelplatten, welche jeweils auf Baustellen in Sickte, An der Wabe, und in Salzdahlum, Ortsausgang Richtung Atzum, abgestellt waren. Auch in diesen Fällen ist der Abtransport der jeweils über 500 kg schweren Maschinen unklar. Der Wert des Diebesgutes liegt insgesamt bei zirka 20000 Euro. Zudem wurden in der Nacht an der Baustelle zwischen Salzdahlum und Ahlum zwei Baucontainer aufgebrochen. Zum Diebesgut und zum entstandenen Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen. Hinweise: 05331 / 933-0.

