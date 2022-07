Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Betrunken mit einem Kleintransporter gefahren und gegen ein geparktes Auto gestoßen

VS-Schwenningen (ots)

Mit über 1,8 Promille hinter dem Steuer eines Ford Transit Kleintransporters ist ein 52-Jähriger am späten Sonntagvormittag in Schwenningen unterwegs gewesen und beim Abbiegen auf die Straße "Vor dem Hummelsholz" gegen einen dort geparkten Kia Picanto gefahren. Gegen 11.40 Uhr beobachteten mehrere Passanten den Unfall und bekamen auch mit, dass der Fahrer des Transits dem Alkohol zugesprochen hatte. Vorsorglich wurde von diesen der Fahrzeugschlüssel des beteiligten Kleintransporters abgezogen und an die mittlerweile verständigte Polizeistreife übergeben. Nach einer durchgeführten Blutentnahme musste der 52-Jährige seinen Führerschein abgeben und hat sich nun noch in einem Strafverfahren für die Fahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall zu verantworten.

