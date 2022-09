Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus - zwei Feuerwehrleute verletzt

Warstein (ots)

Der Brand eines Dachstuhles in einem Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Kamp-Straße in Belecke löste am Freitagnachmittag, gegen 13.00 Uhr, einen Großeinsatz der Feuerwehr Warstein und umliegender Feuerwehren aus. Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma hatten bei Arbeiten an dem Dachstuhl den Brand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Alle fünf Bewohner des Haues mit zwei Wohneinheiten konnten das Objekt rechtzeitig verlassen. Ebenso musste während der Löscharbeiten das Nachbarhaus vorübergehend evakuiert werden. Bei der Brandbekämpfung wurden eine 39-jährige Feuerwehrfrau und ein 21-jähriger Feuerwehrmann (beide aus Warstein) verletzt. Die Feuerwehrfrau musste wegen des Einatmens von Rauchgasen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der Sachschaden ist erheblich und wird auf mehr als 200.000 EUR geschätzt. Aktuell ist das Brandobjekt nicht mehr bewohnbar. Alle betroffenen Bewohner konnten anderweitig untergebracht werden. Während der Löscharbeiten wurde der Brandort weiträumig abgesperrt und der Verkehr abgeleitet. Aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung erfolgte eine Warnung der Bevölkerung durch Lautsprecherdurchsagen. Die Ursache der Brandentstehung ist aktuell nicht geklärt. In der Zwischenzeit hat die Kriminalpolizei Soest die Ermittlungen übernommen und den Brandort beschlagnahmt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Warstein, Tel: 02902 - 9100 0 oder die Polizei Soest, Tel: 02921 - 9100 0, entgegen. (hn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell